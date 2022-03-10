Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов в результате войны России против Украины.

Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие президенту России Владимиру Путину олигархи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают в себя заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что вступающий в силу на следующей неделе закон об экономических преступлениях позволит правительству Великобритании двигаться дальше и скорее в отношении санкций.

В общем, под британские санкции попали: Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель" Олег Дерипаска - владеет частями в En+ Group Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти" Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром" Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть" Дмитрий Лебедев - председатель совета директоров "Банка России"