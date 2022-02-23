Японія, Канада та Австралія оголосили про введення санкцій проти РФ через агресію проти України Канада, Японія та Австралія підготували санкції проти РФ, яка 21 лютого визнала незалежність самопроголошених "Л/ДНР".

Про це пише hromadske з посиланням на CBC та Reuters.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд заборонить канадцям здійснювати будь-які фінансові операції з "Л/ДНР". Також громадянам Канади заборонять брати участь у купівлі російського суверенного боргу та взаємодіяти з двома державними банками Росії. Крім того, канадський уряд планує ввести санкції проти депутатів російського парламенту (Держдуми), які проголосували за визнання самопроголошених "республік".

За словами Джастіна Трюдо, санкції залишатимуться доти, поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Крім запровадження санкцій, він анонсував відправлення до Європи додаткових канадських військових. Так, до 460 військових (армії, флоту та повітряних сил) відправлять для місії НАТО у Східній Європі. Зокрема, план передбачає збільшення канадських військ у Латвії.

Трюдо запевнив, що у разі збільшення ескалації зі сторони Росії Канада разом із союзниками запровадить нові санкції.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував, що його країна заборонить випускати російські облігації в Японії. Також японський уряд планує заморозити активи деяких росіян та заборонити їм в'їзд у країну. Він зазначив, що детальніше про санкції повідомлять найближчим часом. Він запевнив, що Японія співпрацює з країнами G7, тож у разі подальшої агресії країна готова до нових обмежень.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що спершу його уряд заборонить восьми членами Радбезу РФ в'їжджати до країни та здійснювати фінансові операції. Крім того, санкції планують ввести проти російських банків ("Россия", "Индустриальный Сберегательный Банк", "Генбанк", "Промсвязьбанк", "Черноморский банк", ВЕБ). А також щодо транспортних, енергетичних, телекомунікаційних, нафтових компаній, що працюють у самопроголошених "Л/ДНР".