Японія в рамках санкцій проти Росії може обмежити експорт передових технологій

Японія в рамках санкцій проти Росії, які збираються запровадити за визнання нею незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей, планує обмежити експорт передових технологій, зокрема напівпровідників.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення президента Росії Володимира Путіна "неприйнятним порушенням міжнародного права", пише Japan Times.

Кісіда наголосив, що Японія готова до жорсткої відповіді, яка може містити санкції. "Ми будемо уважно і з серйозною занепокоєністю стежити за розвитком ситуації", - сказав японський прем'єр. Конкретні рішення уряду Японії ухвалюватимуться в координації з міжнародним співтовариством.

Японська газета Yomiuri повідомила, що японські санкції проти Росії можуть містити заборону на експорт мікросхем та інших ключових технологій, а також обмеження для російських банків.

Японія - один із найбільших експортерів напівпровідників із часткою 10% на світовому ринку (але вона набагато менша, ніж у Китаю) та залишається ключовим виробником спеціалізованих електронних компонентів, таких як автомобільні чипи та датчики зображення. Японія домінує в низці інших галузей промисловості, таких як високотехнологічне виробниче обладнання.

Офіційно уряд не повідомляє, які санкції проти Росії стоять на порядку денному.

21 лютого Путін визнав "республіками" захоплені Росією території Донбасу та розпорядився офіційно ввести туди російські війська.

Країни Заходу розкритикували рішення Путіна, а президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери підтримати Україну. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.