Їх там не було. Що Росія робитиме з тілами своїх військових. ЗСУ отримали документ Міноборони РФ

Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook оприлюднило службовий документ, підписаний заступником міністра оборони РФ Криворучком, в якому вимагається з 1 березня забрати документи в особового складу, організувати вивіз тіл в нічний час, а також поховати у братських могилах і знищити тіла російських військових.

"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам'ять", - зазначили українські військові.

У цьому документі вимагається з 1 березня 2022 року вилучити в особового складу війська РФ, що воює в Україні, посвідчення, військові квитки та жетони. Також йдеться про необхідність в найкоротші терміни вжити заходів для евакуації тіл військових РФ з України. Пропонується організувати вивіз тіл в нічний час, а також поховання у братських могилах. Якщо ж тіла неможливо евакуювати, потрібно вжити заходи для знищення тіл військових на місці, йдеться в оприлюдненому документі.