Загроза Росії: Байден організовує зустріч із главами країн ЄС і НАТО

Президент США Джо Байден організовує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України - про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, пише "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", - повідомляється на офіційному ресурсі прем'єра Канади.

Протягом останніх тижнів Сполучені Штати, а також інші країни НАТО та Київ постійно заявляли про загрозу російського вторгнення.

І хоча Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів вже повертаються з навчань до пунктів базування, але дані супутникові дані свідчать, що військові залишаються на позиціях.

Зазначимо також, що російські найманці в ОРДЛО продовжують порушувати Мінські домовленості і стягнули сотні одиниць техніки. У зв'язку з цим у штабі операції Об'єднаних сил заявили про ризик ескалації на Донбасі.

Окупанти 17 лютого обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Один зі снарядів влучив у дитсадок. На час обстрілу малеча вже була в закладі. За матеріалами 5 канал