Запрошеному в МЗС Росії послу США Джону Саллівану передали "Реакцію Росії на відповідь США щодо гарантій безпеки"

Як повідомляє Укрінформ, текст заяви з 11 сторінок опубліковано в РБК.

Другий розділ з одинадцяти, які є в документі, присвячений Україні. Там заперечується загроза російського вторгнення, а слова про "відповідальність Росії за ескалацію" розцінюються як "спроба чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки".

Далі наводяться тези російської пропаганди, які часто повторюються владою РФ: про те, що, розпочавши агресію проти України, РФ нібито не порушила Будапештський меморандум; що Росія не окупувала Крим та не "розпалювала війну на Донбасі".

МЗС РФ заявляє, що для деескалації ситуації навколо України "принципово важливим" є виконання шести умов: "примус Києва до виконання комплексу заходів (імовірно, йдеться про Мінські домовленості - ред.), припинення постачання Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань з ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території".

У розділі "Конфігурація сил" МЗС заявляє, що на території України ЗС Росії нібито немає.

Загалом у "Реакції на відповідь США..." російська сторона повторює колишні вимоги про нерозширення Альянсу, про повернення "інфраструктури НАТО до стану на 1997 рік, коли був підписаний Основоположний акт Росія-НАТО", про те, що принцип відкритих дверей НАТО нібито порушує "Принцип неподільності безпеки".

У розділі "Пакетний характер пропозицій" повторено тезу, що "російські пропозиції... мають розглядатися в комплексі без виділення окремих його складових". Однак у наступних п'яти розділах досить докладно викладається російська позиція з тих питань, які американська сторона вважає в принципі придатними для обговорення. Їхня загальна суть зрозуміла із заголовків розділів: ""Пост-ДСНО" (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь - ред.) та "урівняння безпеки"", "Розгортання ядерної зброї поза національною територією", "Ракети середньої та меншої дальності наземного базування", "Важкі бомбардувальники та надводні бойові кораблі", "Військові навчання та маневри".