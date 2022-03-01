Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щойно розмовляв із Джо Байденом. Обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав Зеленський у своєму Twitter у вівторок. За матеріалами День