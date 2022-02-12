Жодного прориву у розмові Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови попередив главу російської держави Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Після зустрічі Білий дім оголосив, що Байден наголосив, що вторгнення «викличе великі людські страждання та зашкодить репутації Росії». Результатом буде рішуча відповідь Сполучених Штатів та їх союзників із жахливими наслідками для Москви. Байден ще раз дав зрозуміти, що США все ще готові до дипломатичних переговорів, але "також готові до інших сценаріїв".

Путін закликає посилити тиск на Україну, пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Під час телефонної розмови Путін поскаржився на відсутність тиску з боку Заходу на Україну. "Він (Путін) зауважив, що західні держави не чинять належного тиску, щоб забезпечити виконання Києвом своїх зобов'язань", - заявив увечері радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, повідомляє ТАСС. Попередження США про можливий неминучий напад Росії на сусідню Україну є "істерією", сказав Ушаков. Проте розмова була «досить виваженою та фактичною».

Байден представив "ряд міркувань", які, з точки зору США, враховують занепокоєння Росії щодо безпеки в Європі, сказав Ушаков. Путін пообіцяв розглянути ці заяви. При цьому вже стало зрозуміло, що ключові російські вимоги не виконуються.

Жодного прориву

Після телефонної розмови двох президентів високопоставлений чиновник в уряді США наголосив, що динаміка, яка склалася за останні кілька тижнів, принципово не змінилася в результаті розмови. Сторона США виклала на стіл ідеї щодо безпеки в Європі, що також дозволить вирішити деякі проблеми Росії. Урядовець не був більш конкретним. Незрозуміло, чи зацікавлена Росія в досягненні своєї мети за допомогою дипломатії, а не силою, сказав він, але підкреслив: "Тут занадто багато поставлено на карту, щоб не дати Росії всі шанси діяти, щоб уникнути того, що, на нашу думку, було б катастрофічним".

Побоювання щодо російського вторгнення зростає

У США та Європі зростає занепокоєння щодо російського вторгнення в Україну. Кілька країн, зокрема Німеччина, закликали своїх громадян покинути Україну в суботу. Уряд США попереджає про можливе вторгнення Росії в сусідню країну до кінця наступного тижня. Росія це заперечує і зі свого боку звинувачує США в тому, що вони самі підвищують ризик війни, попереджаючи про російську агресію.