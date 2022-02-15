Звернення Байдена щодо можливого вторгнення Росії в Україну: головні тези

15 лютого президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну.

"Апостроф" зібрав головні тези виступу американського лідера.

У своєму зверненні, яке транслювалося на офіційній сторінці Білого дому у YouTube, Байден заявив, що США поки що не зафіксували відведення військ РФ від України.

Американський лідер зазначив, що США готові і до дипломатії, і до рішучої відповіді на можливу агресію проти України. При цьому він додав, що США та НАТО не становлять загрози Росії, у них немає ракет в Україні й вони не планують їх розміщувати там.

"Росія зберігає позиції, які загрожують Україні. 150 тисяч військ перебувають у Росії та Білорусі на кордоні з Україною. Я пропоную їм залишити займані території... Якщо Росія нападе на Україну, це буде пострілом собі в ногу. Це та війна, де ми будемо брати участь не з власної волі. Якщо це відбудеться найближчими днями, тижнями, то втрати будуть колосальними. Світова спільнота затаврувала б РФ за вторгнення", - сказав він.

Також президент США зазначив, що перенесення посольства США з Києва до Львова тимчасове.

За словами Байдена, США готові до будь-якого результату подій: як до дипломатичного, так і готові рішуче реагувати на вторгнення Росії в Україну.

"Ми не жертвуватимемо основними принципами. Будь-яка країна сама повинна обирати свій шлях розвитку і країни не повинні міняти межі своїх сусідів", - додав американський лідер.

Також Байден закликав увесь світ чинити опір агресії. Він пообіцяв, що у разі вторгнення його країна готова запровадити санкції у сфері експортного контролю та фінансів.

"Трубопровід Nord Stream-2 не буде запущено", - сказав він.

Байден наголосив, що США не збираються відправляти військових до України, але постачатимуть озброєння. Він попросив своїх громадян покинути Україну, доки не стало гірше.

"США захищатимуть кожен дюйм країн-членів НАТО. Тут також триватимуть військові навчання", - додав президент.

На завершення він згадав про кібератаки на сайти в Україні. Байден заявив, що кібератаки чи інші способи війни не залишаться поза увагою.