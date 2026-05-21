Лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе-2026 стали Ольга Руденко та Михайло Ткач

Сьогодні, 21 травня, відбулася восьма Церемонія Премії імені Георгія Ґонґадзе. Її лауреатами стали: співзасновниця видання "The Kyiv Independent" Ольга Руденко та керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Лауреати Премії імені Георгія Ґонґадзе-2026:

Ольга Руденко - головна редакторка та співзасновниця англомовного видання "The Kyiv Independent", номінантка Премії Ґонґадзе 2024 та 2025 років. Ольга отримала міжнародні відзнаки: нагороду "Жінки Європи" в категорії "Жінка в дії" та Freedom Fighter Award від Центру аналізу європейської політики (СЕРА), а в травні 2022 її фото з'явилося на обкладинці журналу Time в проєкті про лідерів наступного покоління.

"Це надзвичайно неочікувано. Знаєте, я завжди думала, може переможцям якось натякають, що вони переможуть. Виявляється ні. Це справжній шок", - поділилася враженнями Руденко.

Михайло Ткач - український журналіст, керівник відділу розслідувань видання "Українська правда", номінант Премії Ґонґадзе 2025 року. Раніше працював журналістом і ведучим програми "Схеми" - спільного проєкту Радіо Свобода та UA:Перший. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

"Велике щастя для мене бути лауреатом премії Георгія Ґонґадзе в цьому році. І, повторюся, я вважаю, що надзвичайно важливо, що ця премія була започаткована в 2018 році. Вона продовжує існувати. Я дуже сподіваюся, що вона буде існувати багато років, десятиліть, для того, щоби нагадувати, наскільки важлива є роль журналіста в історії нашої країни", - поділився Ткач.

Крім того, цьогорічним номінантом Премії імені Георгія Ґонґадзе-2026 став український журналіст та воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір.

Він є автором документального фільму "Поверніть мені ім'я", присвяченого пошуку зниклих безвісти воїнів та ідентифікації загиблих захисників України. За свою професійну діяльність нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та "За мужність" III ступеня, зокрема й за порятунок 4-річної дівчинки з палаючого будинку в Білогородці у січні 2026.Премія Ґонґадзе

Премія заснована у 2018 році Українським ПЕН, родиною Ґонґадзе, Києво- Могилянською Бізнес-школою та її випускниками, а також виданням "Українська правда".

Церемонія оголошення Лауреата, традиційно, відбувається в день народження Георгія Ґонґадзе, 21 травня.

Лауреатами Премії в попередні роки стали: Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолетка (2022), Богдан Логвиненко (2023), Тетяна Трощинська (2024), Іван Любиш- Кірдей (2025).

У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.