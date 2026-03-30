Українці обрали назву для державного ШІ

Переможцем голосування за назву для національної великої мовної моделі (LLM) стало "Сяйво".

Про це у Телеграмі повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

"136 000+ українців долучились до голосування й обрали переможця. "Сяйво" - перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифри разом із Київстар", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, до фіналу вийшли 10 назв. Головною умовою відбору була унікальність: ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушень чужих прав. І саме "Сяйво" набрало найбільше голосів - 22 538. Фото: скріншот із "Дії"

Національна LLM працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

Як повідомлялося, в Україні триває збір даних для навчання Національної великої мовної моделі (LLM), бета-тестування якої заплановано на весну 2026 року. Група експертів уже працює над створенням тестів для мовної моделі, які допоможуть оцінювати й покращувати її якість. Це дасть змогу тримати у фокусі ефективність та безпеку LLM.