15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт зі створення кращої європейської системи протиповітряної оборони

Про це пише Європейська Правда:

"Проєкт має допомогти закрити існуючі прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Проблеми існують, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет".

Йдеться про Велику Британію, Словаччину, Норвегію, Латвію, Угорщину, Болгарію, Бельгію, Чехію, Фінляндію, Литву, Нідерланди, Румунію та Словенію.

Відповідну декларацію уже підписали міністри оборони цих країн. Ініціативу назвали "Небесний щит".