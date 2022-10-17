86% іранських дронів-камікадзе було знищено, - Ігнат

За добу Росія атакувала українські міста 43 іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. З них 37 було знищено.

Також солдатами ЗС РФ було випущено понад 10 крилатих ракет. Про це сьогодні, 17 жовтня, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його інформацією, перші обстріли почалися вночі від 21:30.

"Було запущено 43 дронів Shahed-136 з південного напрямку. І різними силами та засобами на різних ділянках польоту вони були знищені. Це масове використання цих БПЛА. 37 дронів було знищено, це 86% від їхньої кількості. На жаль, не вдалося знищити усі. Хоча про дрон-камікадзе не можна сказати, що це якась малопомітна радіолокаційна ціль. Він досить помітний, але коли застосовується у великій кількості, і коли знає противник деякі слабкі місця, це й впливає. Тим більше ми знаємо, що після атаки дронів пішла і ракетна атака по об'єктах критичної інфраструктури ракетами "Калібр"", - розповів речник командування Повітряних сил України.

Ігнат уточнив, що іранськими БПЛА росіяни атакують найбільше на південному напрямку. Звідти за добу було три хвилі атаки. Загалом за час російських атак іранськими дронами-камікадзе на південному напрямку українські захисники знищили 100 БПЛА - 96 Shahed-136 та 4 Mohajer-6.

Нагадаємо, вибухи пролунали в центрі української столиці сьогодні, 17 жовтня: Київ вранці був атакований дронами-камікадзе.

Пізніше повідомлялось, що українська протиповітряна оборона відпрацювала дуже ефективно під час атаки околиць Києва іранськими дронами-камікадзе.