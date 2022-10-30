Аналітики ISW оцінили удари по Чорноморському флоту Росії

Атаку 29 жовтня на фрегат "Григорович" Чорноморського флоту (ЧФ) поблизу тимчасово окупованого Севастополя за допомогою безпілотних надводних апаратів, імовірно, здійснили українські сили.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє UA: Суспільне Новини.

"Чорноморський флот має три фрегати типу "Григорович", кожен з яких здатний запускати крилаті ракети "Калібр". Рішення України зараз націлитися на фрегат "Калібр" має сенс, враховуючи активізацію російських ударів безпілотниками та ракетами по українській енергетичній інфраструктурі. Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на широку російську кампанію стратегічних бомбардувань, спрямованих на цивільні цілі по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - ідеться у повідомленні.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили використали 7 автономних морських безпілотників і 9 безпілотних літальних апаратів для проведення "терористичної атаки" на ЧФ і цивільні об'єкти в Севастополі.

"Напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними", - підкреслюють в ISW.