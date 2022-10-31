Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну - ЗМІ

Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну кількість з початку війни.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками експертів, на сьогодні Болгарія через посередників поставила в Україну зброї та боєприпасів на суму щонайменше 1 мільярд євро.

При цьому Болгарія та Угорщина є єдиними країнами НАТО і ЄС, які офіційно відмовляються відправляти військову допомогу Україні,

Збройові підприємства країни виробляють боєприпаси для радянської зброї та іншу продукцію на її основі, яка здебільшого вирізняється високою якістю і має вищі ціни на міжнародних ринках.

Александр Михайлов, колишній виконавчий директор державної компанії "Кінтекс", через яку проходить експорт зброї з країни, підтвердив рекордний болгарський експорт цього року.

Він навів приклад експорту болгарської збройової продукції в 2016 і 2017 роках, коли тривали регіональні військові дії в Сирії, Лівії та Ємені. Тоді дозволи на експорт зброї, видані державою, становили загалом 1,1 - 1,3 млрд євро.

Для порівняння, Михайлов зазначив, що з початку війни в Україні до сьогоднішнього дня сума дозволів на експорт зброї склала понад 2 млрд євро.

Наразі болгарські виробники й дилери зброї продають свою продукцію переважно в Польщі та Румунії, звідки зброя потім реекспортується в Україну.

"Очевидно, що обсяги експорту до Польщі значно зросли", - сказав Михайлов, додавши, що аеропорт Жешув у Польщі, який розташований приблизно за 70 км від українського кордону, є центральним логістичним вузлом.

"Невипадково США встановили в цьому аеропорту системи протиповітряної оборони Patriot. За перші 120 днів війни в Україні з болгарських аеропортів до Жешува було здійснено 60 вантажних рейсів зі зброєю. Середня вантажність становить близько 70-80 тонн вантажу на літак", - додав він.

У квітні колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, чия партія ГЕРБ перемогла на останніх виборах, заявив, що він переконаний, що Болгарія експортує зброю в Україну.

Тиждень тому політичні партії ГЕРБ і "Демократична Болгарія" внесли до парламенту дві окремі пропозиції про те, щоб Болгарія допомогла Україні важким озброєнням, включно з літаками й ракетними системами.

Військово-повітряні сили Болгарії складаються здебільшого з радянських літаків МіГ-29 і Су-25, які вже не підлягають технічному обслуговуванню і скоро мають бути зняті з озброєння.

Нагадаємо, тимчасовий уряд Болгарії схвалив закупівлю у США другої партії з 8 новими винищувачами F-16, необхідних для приведення ВПС країни у відповідність до стандартів НАТО.