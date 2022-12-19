Данилов вирішив висловитись про перемогу нашої країни над Росією, та назвав можливу дату

Повномасштабна війна російської федерації може завершитися перемогою України в 2023 році.

Однак не варто чекати перемоги над країною-агресором раніше весни-літа 2023 року. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці, - зазначив Данілов.

Посадовець переконаний, що всі захоплені території повинні бути звільнені й бути під контролем української влади. Хоча й Донецьк, Луганськ та Крим є важкими цілями, але немає нічого неможливого.

Данілов не став розповідати про наступні великі міста, які візьмуться звільняти від окупантів Збройні сили. Зазначив лише, що такі питання визначає Ставка верховного головнокомандувача на чолі з президентом, командування Збройних сил та наші спроможності.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у тилу ворога працюють команди українських патріотів, тому на окупантів чекають багато неприємних сюрпризів та несподіванок. Чиновник також обіцяв, що на ракетний терор росія отримає відповідь.