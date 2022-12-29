Данілов заявив, що ЗСУ зайдуть на територію РФ, якщо знадобиться

Українська армія може зайти на територію Росії, якщо це буде необхідно для захисту України.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post.

На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, він відповів: "Так, обов'язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо".

Данілов зазначив, що Україна водночас "не буде ні в кого питати" дозволу. "І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, - це нісенітниця", - сказав секретар РНБО.

Як ми писали, Данілов заявив, що російські окопи в тимчасово окупованому Криму "точно не допоможуть" російській федерації.