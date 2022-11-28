Депутату Волинцю у лікарні вручили обвинувачення - НАБУ відправило справу до суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України знайшли народного депутата, розшукуваного у справі про внесення недостовірних відомостей до е - декларації за 2020 рік на майже 1,79 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це НАБУ повідомило у Фейсбуці.

Зазначається, що знайшли депутата в одній із лікарень Києва. Йому вручили обвинувальний акт, нині скерований до Вищого антикорупційного суду для подальшого розгляду.

Як додали в НАБУ, під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автомобіль особи, з якою він мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного проживання.

Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком, власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість не відображених активів, за даними слідства, становить 1,79 млн грн.

28 листопада обвинувальний акт стосовно депутата скерований до суду. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 ст. 366-2 (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.

24 листопада НАБУ оголосило в розшук народного депутата IX скликання Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Підозру народному депутату оголосили 17 листопада.