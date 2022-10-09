До Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою- спонсоркою тероризму.
2022-10-09 21:22
9 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою- спонсоркою тероризму. Окремо розглянуть законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.
Про це повідомив старший радник Конгресу Пола Массаро у Twitter.
Так, у верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема від Республіканської партії та конгресмена Теда Ліу від Демократичної партії, якими пропонується визнати РФ спонсоркою тероризму на офіційному рівні.
Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена від Демократичної партії про визнання дій РФ в Україні геноцидом.