Дуда виступає за передачу Україні систем ППО Patriot

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що системи ППО Patriot мають бути розміщенні в Україні, але Німеччина самостійно ухвалює рішення, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомляє Reuters.

"З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати системи ППО Patriot Україні. Він впевнений, що це підвищить безпеку на нашому східному кордоні.

Пізніше речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що системи Patriot захистять небо на підступах до Європи й підсилять систему ППО, що існує

Німеччина зі свого боку повідомила, що не готова передати ППО Patriot безпосередньо Україні, Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вважає, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами. За матеріалами ZN.ua