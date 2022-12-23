Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Естонії ухвалив рішення направити в Україну черговий пакет військової допомоги для захисту від російської агресії.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Postimees.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам, які надійшли від України", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Крім того, як додаткова допомога в Україну будуть надіслані дрони, комплекти для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше.

У минулому Естонія передала Україні ракети переносного зенітно-ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. Естонія подарує Україні третій польовий шпиталь у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проєкт.

Глава естонської держави Алар Каріс заявив, що зараз найголовніше - надати військову допомогу Україні, щоб вона виграла війну.