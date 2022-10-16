Франція надасть Україні ППО та почне тренувати військових ЗСУ

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню пообіцяв передати Україні системи ППО для захисту українських міст від ударів безпілотників, а також розширити програму підготовки українських військових.

Джерело: Associated Press Франція буде тренувати українських військових

Лекорню заявив, що до 2000 українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також навчання на обладнанні, яке постачає Франція.

Ми констатуємо той факт, що війна, на жаль, триватиме. Нове покоління солдатів також має бути навчене, щоб витримати дистанцію, - сказав міністр.

Розширене навчання, яке зараз пропонує Франція, є "дуже важливим кроком", сказав міністр. "Ми змінюємо масштаб".

Міністр зазначив, що ракетні батареї ППО Crotale, які Франція готується відправити в Україну, "будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря".

Франція має 12 таких батарей, сказав міністр. Він не уточнив, скільки з них відправиться в Україну. Військова допомога Франції