Генштаб ЗСУ: в Севастополі готують операторів іранських і російських дронів

У Севастополі в окупованому Росією Криму на базі одного з навчальних закладів триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва, повідомив у ранковому зведенні 23 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

"Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - додали в командуванні.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були залучені, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

Запуски дронів здійснюють, зокрема, з окупованого Криму. За повідомленням New York Times, що пізніше підтвердили у Білому домі, у Джанкої працюють іранські інструктори, вони допомагають російським військовим запускати БПЛА- камікадзе з півострова на материкову Україну.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе - компанії Shahed Aviation Industries - і трьох іранських військових чиновників.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але "до війни в Україні".

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfagha.

За матеріалами Радіо Свобода