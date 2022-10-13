Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.

Як передає УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії, що вони передадуть чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України. Це доповнює те, що інші союзники доставили впродовж останніх декількох днів. Я дякую усім союзникам за значні внески. Я наполегливо закликаю їх продовжувати це посилювати", - наголосив Столтенберг.

Столтенберг розповів, що вчора вечері міністр оборони України Олексій Резніков ознайомив з актуальною інформацією про ситуацію на полі бою.

"Україна добивається хорошого успіху, відштовхуючи назад загарбницькі російські сили на сході та півдні. Союзники НАТО постачають сучасні системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони і броньовані транспортні засоби", - заявив Столтенберг.