Італія готує шостий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що новий уряд прем'єр- міністра Джорджи Мелоні має намір затвердити шостий пакет військової допомоги для України після російського вторгнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

"Єдине, чого ми не можемо зробити в такий складний час, в якому ми нині живемо, це втратити контакт із нашими міжнародними союзниками - ЄС і НАТО. Тому є лише один спосіб діяти та приймати рішення. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про відправку нової військової допомоги", - сказав Крозетто в інтерв'ю італійській газеті L'avvenire d'italia.

Він також додав, що указ буде правильний і необхідний, так само як і попередні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.