Італійський уряд передав Україні понад 20 САУ M109L

Італійський уряд передав Україні значну кількість важкого озброєння, у тому числі ракетні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки.

Це вже п'ятий пакет військової допомоги, який українська сторона отримає від Італії, пише La Repubblica.

Наразі Італія передасть від 20 до 30 артилерійських установок M109L. Це італійська версія американської САУ, яка виготовлялася наприкінці холодної війни і зараз перебуває на зберіганні. Спочатку це озброєння пройде перевірку, а вже потім використовуватиметься на полі бою.

За даними La Repubblica, в рамках військової допомоги Італія також подарувала Україні 6 гаубиць PzH 2000 (з 68-ми, які були в неї), 2 гусеничні системи залпового вогню MLRS (з 18-ти) та десятки БМП М113.

"Складна операція з переміщення зброї та боєприпасів по Європі відбулася без інцидентів у найсуворішій таємниці. Її результат не лише військовий, а насамперед політичний - уряд Драгі зробив важливий вибір щодо позиції у міжнародному конфлікті. Тепер уряд Мелоні має визначитися, продовжувати цю лінію чи ні", - пише видання.

Довідка: M109 - американська самохідна артилерійська установка, класу самохідних гаубиць. Це броньована гусенична машина з гарматою 155 мм, яка використовує боєприпаси зразка НАТО. Вона базується на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається, на 360°. Корпус артилерійської системи та башта цільнозварна, виконана з катаної алюмінієвої броні, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів польової артилерії.