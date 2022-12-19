Кім прокоментував інформацію щодо вихід військ рф із Каховки. У них там "весілля у Малинівці

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію про вихід російських військових із Каховки та Нової Каховки.

- У них там "весілля у Малинівці". Вони самі не можуть розібратися, хто куди їде та куди переміщається,- сказав голова Миколаївської ОВУ, пише місцевий Telegram-канал Злочинності.

Він пояснив, що не може підтвердити, що війська РФ збираються виходити з Херсонської області, додавши, що у них "все дуже хаотично" військові маневрують і переміщаються.

- Якщо якийсь підрозділ звідти вийшов, я думаю, вони його не покинули, вони змінюють дислокацію, - наголосив Кім.

За його словами, до подібних дій росіян спонукають постійні атаки Збройних сил України на місця постійної дислокації військових росії.