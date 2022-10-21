Комплекс німецької ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення" в Україні

Комплекс німецької ППО IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) "показав себе надзвичайно з гарної сторони" під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами військ РФ території України.

Про це заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах - пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її", - сказав військовий.

За його словами, Україна отримає найближчими місяцями ще кілька пускових установок. Також Ігнат розповів, що комплекс має 8 пускових контейнерів, і "навіть одна установка, оснащена 8 ракетами, - це вже досить потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети та БпЛА, які летять на нас останнім часом".

Нині ж, за словами Юрія Ігната, в Україні цих установок мало, очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництва, щоб Україна отримала якнайбільше цих комплексів.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ не став говорити, де саме і як працює ця система ППО, оскільки, за його словами, IRIS-T - "це ціль No1 для ворога", так само, як і HIMARS.