Лікарні Херсона переповнені окупантами - Генштаб

На окупованій території Херсонської області лікарні переповнені пораненими російськими військовими. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у суботу, 8 жовтня.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні у тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні у місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До зазначеного закладу направлено додатковий медперсонал.