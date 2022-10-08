Лікарні Херсона переповнені окупантами - Генштаб
2022-10-08 21:18
На окупованій території Херсонської області лікарні переповнені пораненими російськими військовими. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у суботу, 8 жовтня.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні у тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів", - йдеться у повідомленні.
Також підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні у місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До зазначеного закладу направлено додатковий медперсонал.