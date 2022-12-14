Маляр пояснила, чому МОУ приховує втрати у війні

Міноборони України не розкриває втрати ЗСУ з міркувань військової науки, однак їх буде озвучено після закінчення війни з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Як пояснила Маляр, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника. Тобто, у разі певного відсотка втрат, можлива зміна тактики дій армії.

"Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все.

Закінчиться війна, все стане відомо. Родичі одержують виплати, ми ховаємо загиблих, це неможливо буде приховати", - заявила заступниця міністра оборони.