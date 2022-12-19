Міністр оборони Болгарії прибув в Україну

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов перебуває з візитом в Україні. Про це повідомив глава українського оборонного відомства Олексій Резніков у Twitter ввечері у понеділок, 19 грудня.

"За честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у забезпеченні безпеки України. З нетерпінням чекаємо на подальший розвиток оборонної співпраці між Україною та Болгарією", - написав він.

Нагадаємо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду про постачання Україні зброї, військової техніки і боєприпасів. При цьому перелік не розголошується.