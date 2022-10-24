Мобілізованим росіянами почали видавати іранські бронежилети та шоломи - розвідка

Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих амуніцією власного виробництва зс рф стали використовувати спорядження іранського виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає Укрінформ.

"Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва «Milad» (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілецький дивізії (Солоті/Валуйки, Бєлгородської області)", - зазначають у розвідці.

Крім того, за її даними, влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС рф у бойовому застосуванні нового типу БпЛА «Arash-2» та іранських ракет класу «земля-земля», постачання яких планується розпочати вже найближчим часом.

У ГУР також інформують, що з Ірану у кримський Джанкой вирушила група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та вдосконаленні БпЛА типу «Shahed-136» та «Mohajer-6».

Як повідомлялося, представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія застосовує для обстрілів України іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136, Shahed-13 і Mohajer-6.