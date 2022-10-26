Мобільний застосунок єППО вперше допоміг збити ракету

На півдні України збили першу російську ракету за допомогою мобільного застосунку єППО. Про це повідомив один із його розробників Геннадій Сульдін. Ракету за допомогою застосунку збили ще 22 жовтня, але відомо про це стало лише через чотири дні.

За словами розробника, якого процитувало "Суспільне, російська крилата ракета "Калібр" летіла на малій висоті й через особливості рельєфу військовим було складно її зафіксувати. Але декілька людей, які побачили в небі ракету, сповістили про це за допомогою застосунку єППО, завдяки чому військові отримали достатньо часу, аби її збити.

Також Геннадій Сульдін зазначив, що для ППО особливо важливими є дані з сільської місцевості про російські ракети і дрони-камікадзе, адже вони найчастіше йдуть на низькій висоті в малонаселених районах.