На початку повномасштабної війни Богуслаєв наказав зняти лопаті з гелікоптерів - генпрокурор

31.10.2022 17:54

За даними слідства, президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю "Інтерфакс - Україна", передає Укрінформ.

"Торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - заявив Костін.

За його словами, після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, "президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті!"

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку повномасштабної війни: "Ми ж всі пам'ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі".

23 жовтня Служба безпеки України затримала президента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та допомозі державі-агресору.

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження про незаконне постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з росією.

За даними "Схем" (проєкт Радіо Свобода), Богуслаєв з 2000 року має російське громадянство.

24 жовтня Шевченківський райсуд Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.