На Полтавщині сформували новий зенітний ракетний полк

На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк повітряного командування "Схід"

Як інформує Україна молода, про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід", "Армія Інформ".

"25 жовтня почалась історія зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", що сформований на Полтавщині. Рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, об'єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об'єктів східного регіону України",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі полк виконує завдання з прикриття повітряного простору та доукомплектування та злагодження підрозділів.

Наголошується, що підрозділи, які увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у протиповітряних боях.