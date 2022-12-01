На сьогодні немає ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі, - ГУР

На сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі немає.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

Представник ГУР зауважив, що наразі на території Білорусі не фіксується створення наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому:

"У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у ЗС цієї країни розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно", - розповів Скібіцький.

У ГУР підкреслюють, що на перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусь-Росія. Проте для цього недостатньо озброєння. Наразі РФ активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з'єднання й частини.