Німеччина хоче підготувати 5 тисяч українських військових до літа
Німеччина хоче провести навчання для 5 тисяч українських військових до літа 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт також зазначила, що Німеччина розуміє важливість постачання зброї Україні та співпрацює з іншими для підтримки українського уряду.
12 жовтня посли країн ЄС схвалили створення військової навчальної місії для підготовки українських бійців.
Пізніше місію було схвалено головами МЗС країн-членів ЄС. Також там узгодили параметри тренувальної місії для українських військових.
Окрім того, у Чехії погодили навчання українських військових. Там плануються до кінця 2023 року організувати п'ять місячних курсів, які пройдуть до 800 військовослужбовців.