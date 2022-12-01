Німеччина оприлюднила новий пакет військової допомоги Україні
Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли сім зенітних самохідних установок Gepard
Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
Як зазначено в повідомленні, військова підтримка України у плануванні/виконанні включає 7 самохідних зенітних установок GEPARD та 100 тисяч аптечок.
Окрім того, в уряді Німеччини зазначили, що цього тижня Україні надали 3 мостоукладальні танки BEAVER 10 безпілотних надводних кораблів (раніше: 2) 65 одиниць охорони кордону (раніше: 53) 14 000 спальних мішків (раніше: 10 000) Запчастини Мі-24 30 машин швидкої допомоги.
У повідомленні наголосили, що з міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини утримується від оприлюднення деталей щодо способів і дат транспортування допомоги до моменту її передачі.
Довідково. Gepard - зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. Вона здатна вести вогонь зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. За матеріалами Прямий канал.