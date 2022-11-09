Німеччина передала українцям ще 30 бронеавтомобілів Dingo

Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні нової військової допомоги Україні. Цього разу в переліку бронеавтомобілі Dingo та ракет до IRIS-T, а також тягачі M1070 Oshkosh. На сайті уряду Німеччини оновили перелік допомоги, яка вже надійшла Україні.

Зазначається, що частина допомоги надається з підприємств, частина - зі запасів Бундесверу. Цього разу надано 30 бронеавтомобілів Dingo, а також ракети для ЗРК Iris-T. Окрім того, Німеччина передала для ЗСУ засоби для захисту від ворожих безпілотників та їхнього пошуку.

Перелік військової допомоги, яку доставили в Україну: 30 бронеавтомобілів Dingo; ракети для Іris-T; 18 систем захисту від дронів і створення перешкод; 18 розвідувальних дронів; 5 важких тягачів M1070 Oshkosh; 3 навантажувачі.

На сайті уряду Німеччини щотижня оновлюють перелік військової допомоги, яка надходить в Україну. Щоправда, уряд не розкриває усіх деталей: кількість ракет до Iris-T або ж характеристики систем протидії безпілотникам.

У середині вересня Німеччина вже повідомляла про плани передати в Україну бронемашини Dingo. Йшлося про 50 одиниць транспорту. За інформацією видання "Мілітарний", це бронемашини компанії Krauss-Maffei, які були прийняті на озброєння Бундесверу у 2003 році.

Також Україна отримала танкові тягачі M1070 Oshkosh, які призначенні для транспортування танків, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів та обладнання всіх типів.

Також на сайті німецького уряду є перелік допомоги, яку планують відправити Україні. Йдеться про додаткові ракети для Iris-T, а також 42 броньовані машини розмінування, 4 мобільні засоби для розмінування, 3 дистанційно керовані пристрої для розмінування та 5 мобільних комплексів розвідки.

Зазначимо, що Україна отримала перший ЗРК IRIS-T від Німеччини 12 жовтня. Також найближчим часом очікується передача ще трьох комплексів IRIS-T. За матеріалами Zaxid.net