Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana-2.

Про це передає Укрінформ із посиланням на урядовий портал Німеччини.

Також стало відомо, що Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.

З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.

Як повідомлялося, на початку червня міністр оборони Словацької Республіки Ярослав Надь заявив, що Словаччина підписала з українською стороною контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana-2 для протидії агресії рф.

У жовтні стало відомо, що Німеччина, Данія та Норвегія закуплять для України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва загальною вартістю 92 мільйони євро. Києву цю зброю поставлять вже наступного року.

Гаубиці Zuzana-2 здатні вистрілювати шість снарядів за хвилину на відстань до 40 кілометрів.