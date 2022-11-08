Пентагон підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже надійшли до України та використовуються підрозділами ЗСУ.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

Водночас Патрік Райдер відмовився уточнити, чи можливе постачання тактичних ракет ATACMS.

"ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі, - додав спікер.

7 листопада голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули системи протиповітряної оборони ЗРК NASAMS та Apside.

За матеріалами Слово і діло"