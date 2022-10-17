Під Броварами збили БПЛА

Безпілотний літальний апарат, випущений російськими військами, збили ввечері понеділка у небі біля Броварів, повідомив тамтешній мер Ігор Сапожко.

"Працюють наші Збройні сили України. Над нашою громадою було знищено вражого безпілотника. Пошкоджень немає, все гаразд, слава ЗСУ", - повідомив Сапожко.

Броварська ОТГ межує з Києвом на заході та, крім самого міста Бровари, включає три довколишні села: Княжичі, Требухів і Переможець.

У мережі є повідомлення про звуки вибухів у Васильківській та Фастівській громадах Київщини - офіційного підтвердження немає. Те, що в області працюють сили ППО, підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.