Підсилення ППО: в Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide

Владислав Хомич

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

Про це повідомив міністр оборони України.

"Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - написав Резніков.

Довідково:

NASAMS (абр. від англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System - норвезька удосконалена ракетна система "земля - повітря") - це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу, США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого дому, а в Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону.

Військовий оглядач Тайлер Роговей зазначає, що зенітні керовані ракети - високотехнологічний виріб з тривалим терміном виробництва.

Систему розробили для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об'єктів, пояснює виробник - компанія Kongsberg Defense Systems.

Зенітно-ракетний комплекс збиває літаки, гелікоптери, безпілотники та ракети у радіусі до 40 кілометрів, наскільки далеко - залежить від ракети.

Окремо звертають увагу на управління. По-перше, пускові установки та радар можуть перебувати за 20 кілометрів від пункту управління. Це зручно з точки зору безпеки. По-друге, можна давати завдання окремим пусковим установкам. По-третє, об'єднати всі установки в мережу. За матеріалами Lviv.Media