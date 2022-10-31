ППО під час ранкових обстрілів знищила близько 80% російських ракет - Шмигаль

Українська ППО ефективно відпрацювала під час ранкових російських ракетних обстрілів, знищивши 80% ворожих ракет.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільній з главою уряду Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні практично 80% ракет, які були випущені, знищила наша ППО, що, звичайно, запобігло інфраструктурим втратам, а також втратам життів та здоров'я українців. На жаль, частина ракет долетіли до своїх цілей. Звичайно, це наносить катастрофічні наслідки з точки зору нашої енергетичної, теплової інфраструктури, водопостачання. Але хочу подякувати нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які буквально у перші хвилини після обстрілів поспішають на роботу, гасять пожежі, починають відновлювати зруйноване",- сказав Шмигаль.

Він вкотре наголосив на тому, що Росія цілеспрямовано нищить енергетичну систему України, адже наша держава через такі обстріли багато втрачає, але намагається якнайшвидше все відновити.

"Маємо у цьому допомогу та підтримку партнерів, в частині цього відновлення. Я переконаний, вона буде зростати. Ми також вживаємо заходи для захисту нашого неба і для захисту наших енергетичних об'єктів", - додав глава уряду, наголосивши, що більше інформації надати не може, аби її не використав ворог.

Ззранку 31 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по об’єктах енергосистеми кількох областей України. Частину ракет збила ППО. Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення.