Рада скасувала призов на строкову службу на час воєнного стану

Рада прийняла за основу та в цілому законопроект про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій.

Про це йдеться у картці законопроекту No8109 на сайті ВР.

Законопроєкт був ініційований президентом Володимиром Зеленським та передбачає скасування призову на строкову службу під час воєнного стану. "За" проголосували 318 нардепів.

Так, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" доповнили новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Призовні комісії створюються для розгляду питань щодо: організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку; направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.