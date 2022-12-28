Резніков і глава Міноборони Франції домовилися про продовження постачання систем ППО Україні

Франція продовжить постачати Україні зброю та боєприпаси, зокрема комплекси для захисту землі та неба від російських ударів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков після зустрічі у Києві з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

"Цей візит - не лише акт хоробрості, а й демонстрація сильної підтримки Франції. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включно з відмінними французькими системами для захисту нашої землі та неба", - заявив Резніков.

Міністр Збройних сил Франції зазначив, що його візит до Києва "знаменує собою військову підтримку, яку Франція надає Україні з початку війни - надійну та постійну".

За його словами, сьогодні вони з Резніковим вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році.

Також із Лекорню зустрівся президент Володимир Зеленський. Він поінформував французького міністра про ситуацію на фронті та невідкладні оборонні потреби України.

Зеленський подякував Франції за надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення можливостей сил оборони, зокрема зенітно-ракетними комплексами Crotale та самохідними артустановками Caesar.

"Було обговорено подальші практичні кроки щодо зміцнення обороноздатності України за підтримки Франції", - повідомляють в Офісі президента. Наприкінці листопада Лекорню оголошував про постачання Україні двох зенітних батарей Crotale. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.