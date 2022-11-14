Резніков обговорив зі своїм ізраїльським колегою співпрацю в оборонній сфері

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Міноборони Ізраїлю, під час якої було обговорено, зокрема, співпрацю у оборонній сфері.

Як передає Укрінформ, про це Олексій Резніков повідомив у Твіттері.

"Провів плідну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бенні Ганцем. Ми обговорили пріоритетні питання двосторонньої співпраці в оборонній сфері та переваги демократії", - зазначив Резніков.

Наприкінці жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активізувала співпрацю з Ізраїлем в оборонній сфері.

До цього влада Ізраїлю неодноразово виступала з заявами про неможливість постачання нею Україні озброєнь.