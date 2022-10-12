Резніков підтвердив прибуття в Україну ще чотирьох HIMARS

До України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

- Прибуло ще чотири HIMARS від наших американських партнерів! Дякую Президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ та американському народу, - написав він.

Олексій Резніков додав, що "час HIMARS це хороший час для українців і поганий час для окупантів".

Зокрема, український міністр повідомив, що це чудова новина напередодні контактної групи з допомоги Україні Рамштайн-6, куди Резніков вирушає 12 жовтня.

- Далі буде більше, - анонсував він.