Резніков: рф завдала по Україні вже понад 16 000 ракетних ударів, 97% цілей - цивільні

Упродовж останніх дев'яти місяців повномасштабного вторгнення російські війська вже завдали понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері.

"За останні дев'ять місяців росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави", - написав він.

Міністр також підкреслив, що Україна переможе і притягне воєнних злочинців до відповідальності.

На опублікованій інфографіці вказано, що з цих 16 тисяч ракетних ударів понад 12 300 припали на села та приміські райони, ще 1 900 ударів завдано по житлових будинках, понад 500 - по військових об'єктах, більш як 250 - по об'єктах транспортної інфраструктури, близько 220 - по об'єктах енергетичної інфраструктури та понад 800 - по інших об'єктах.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу російської федерації. Так, згідно з даними міністра, станом на 23 лютого збройні сили російської федерації мали на озброєнні близько 900 балістичних ракет "Іскандер", 500 крилатих ракет морського базування "Калібр", 300 крилатих ракет повітряного базування Х-555, 370 ракет типу Х-22/32 і 500 типу Х-35, а також вісім тисяч боєприпасів для зенітних ракетних комплексів C-300. Також у росії були 470 надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" і 43 гіперзвукові ракети "Кинджал".

Станом на 18 листопада в запасах російських військ залишалися 119 "Іскандерів", 229 "Калібрів", 150 ракет Х-555, 120 штук Х-22/32, 356 штук Х -35, 6 980 штук С-300, 347 "Оніксів" та 43 "Кинджали".