Захист українського неба - пріоритет і основна тема сьомого засідання у форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Захист неба України - наш пріоритет No1 і тема No1 на Ramstein 7. Разом із нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємось до зими на полі бою. Дякую Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", - написав він у твіттері. За матеріалами Інтерфакс-Україна.